Туман та низька висота польоту. Названо причину катастрофи Ан-26 на Запоріжжі
Причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА
"Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода. В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 22 квітня, у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс.
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