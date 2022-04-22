На Запоріжжі впав літак АН-26, який виконував технічний рейс, одна людина загинула, – ОВА
У п'ятницю, 22 квітня, у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
"Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією літак належав Україні. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються.
"За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні органи", – додають в ОВА.
- Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор". Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації.
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