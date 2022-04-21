На Запоріжжі нацгвардійці збили російський вертоліт

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії України.

"Підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор". Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 квітня в Ізюмському районі Харківщини ЗСУ збили російський винищувач Су-34.

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