В Ізюмському районі українські військові знищили російський літак Су-34
21 квітня в Ізюмському районі Харківщини ЗСУ збили російський винищувач Су-34
Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у телеграм-каналі.
"Сьогодні наші захисники знищили ще один ворожий літак Су-34", - зазначив він.
Олег Синєгубов подякував ЗСУ та додав, що російський винищувач збили в Ізюмському районі, де зараз тривають бої з окупантами.
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