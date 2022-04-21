В Ізюмському районі українські військові знищили російський літак Су-34

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у телеграм-каналі.



"Сьогодні наші захисники знищили ще один ворожий літак Су-34", - зазначив він.



Олег Синєгубов подякував ЗСУ та додав, що російський винищувач збили в Ізюмському районі, де зараз тривають бої з окупантами.



Нагадаємо, 3 квітня на Харківщині українські військові також збили російський винищувач Су-34.

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