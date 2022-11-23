Про це повідомляє Sky News.

"Верховний суд ухвалив, що Шотландія не може провести другий референдум про незалежність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення судді ухвалили одностайно. Лорд Рід, голова Верховного суду, відкинув аргумент лорда-адвоката Шотландії про те, що такий референдум не має відношення до парламенту Сполученого Королівства.

Рід зазначив, що акт про заснування парламенту Шотландії передбачає, що його повноваження обмежені. Парламент Шотландії не може виступати із законодавчими ініціативами у питаннях, які є виключною компетенцією парламенту Сполученого Королівства у Вестмінстері.

"Суд одноголосно дійшов висновку, що запропонований законопроєкт справді належить до зарезервованих питань. Відповідно, за відсутності будь-яких змін визначення зарезервованих питань наказом ради відповідно до статті 30 Закону про Шотландію чи в інший спосіб, Шотландський парламент не має права видавати закони про референдум про незалежність Шотландії", - сказав Лорд Рід.

На думку першої міністерки Шотландії Ніколи Стерджен, рішення Верховного суду "не створює законодавства, а лише інтерпретує його".

"Закон, який не дозволяє Шотландії обирати своє майбутнє без згоди Вестмінстеру викриває міф про те, що Сполучене Королівство є добровільним партнерством, і додає підстав для референдуму. Шотландську демократію не вийде заперечити", - додала вона.

29 червня влада Шотландії запропонувала провести другий за рахунком референдум з питання незалежності Шотландії 19 жовтня у 2023 році. Перший референдум, що пройшов в Шотландії у 2014 році, став можливим завдяки тому, що Лондон наділив шотландський уряд відповідними повноваженнями.

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