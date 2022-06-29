У Шотландії планують повторити референдум про незалежність від Великої Британії. Названо дату
Влада Шотландії запропонувала провести другий за рахунком референдум з питання незалежності Шотландії 19 жовтня у 2023 році
Про це повідомляє BBC News.
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що це рішення пройде юридичну перевірку у Верховному суді, проте вона переконана в успішності цієї ідеї.
Виступаючи в парламенті Шотландії, Стерджен сказала, що обраний урядом шлях буде нелегким, але його треба пройти заради можливості вибирати власне майбутнє.
Пані Стерджен написала прем'єр-міністру Борису Джонсону, щоб попросити офіційної згоди на проведення голосування. Однак вона сказала, що продовжуватиме виконання свого плану, навіть якщо уряд Великобританії не погодиться з ним.
Своєю чергою Борис Джонсон заявив: "Ми дуже уважно вивчимо це та відповімо належним чином. Я думаю, що в центрі уваги країни має бути побудова міцнішої економіки. Це те, що ми робимо. Я, безумовно, думаю, що у нас буде сильніша економіка та сильніша країна разом".
За словами експерта з опитування професора сера Джона Кертіса, останні пів дюжини опитувань свідчать, що зазвичай підтримують незалежність на рівні 48%, а 52% — проти, якщо голоси "не знаю" не брати до уваги.
Перший референдум, що пройшов в Шотландії у 2014 році, став можливим завдяки тому, що Лондон наділив шотландський уряд відповідними повноваженнями.
Однак за 8 років, що пройшли з часу першого референдуму, британські прем'єри-консерватори — Тереза Мей і Борис Джонсон — незмінно відмовлялися дозволяти проведення другого референдуму.
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