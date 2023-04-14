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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, окупанти активізували видачу російських паспортів на Донеччині

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, окупанти активізували видачу російських паспортів на Донеччині

14 квітня, 2023 п'ятниця
07:10
війна з Росією ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Донецької області загарбники активізували діяльність з прискорення видачі російських паспортів, а на Херсонщині змушують жителів перереєстровувати автівки на російський лад

Про це у ранковому зведенні 14 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

Російська Федерація продовжує насаджувати так звану паспортизацію громадянам України. У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Проте особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. 

Відомо, що відділи міграційної служби РФ працюють без вихідних. А пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.

Найзапекліші бої - за Бахмут та Мар’їнку, ЗСУ відбили 49 атак за добу

Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації території України, не зважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. 

Протягом 13 квітня українські захисники відбили 49 атак росіян.

Росія завдала 19 авіаударів та здійснила 39 обстрілів з РСЗВ по Україні за добу, є постраждалі

Російська Федерація продовжує ведення загарбницької війни. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ.

Зберігається військова присутність росіян у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. 

Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

Противник провів атаки в районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мав. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії у напрямку Сєверного, здійснив артилерійські обстріли, зокрема, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Нетайлового, Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку за минулу добу українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. 

Російських обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках РФ продовжує вести оборонні дії. 

Ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ уразили 3 пункти управління, станцію РЕБ та кілька місць скупчення окупантів

Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

  • Раніше повідомлялось, що окупанти у населених пунктах Троїцького району Луганщини посилили контррозвідувальний режим, оскільки бояться витоку інформації про дислокацію своїх підрозділів

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