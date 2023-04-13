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Окупанти на Луганщині посилили контророзвідку, бо бояться витоку інформації про своє розміщення, — Генштаб

13 квітня, 2023 четвер
18:57
війна з Росією

Окупанти у населених пунктах Троїцького району Луганщини посилили контррозвідувальний режим, оскільки бояться витоку інформації про дислокацію своїх підрозділів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 квітня.

Зазначається, що збільшилась кількість патрулів, під час обходу помешкань, росіяни відбирають у місцевих мобільні телефони. Також було заборонено покидати населені пункти.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ знищили радіоелектронну станцію та станцію електронної боротьби ворога

Авіація ЗСУ за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Протягом дня росіяни завдали 20 обстрілів з РСЗВ по території України

Також, протягом доби противник завдав 11 авіаційних  ударів. Зазначається, що є постраждалі внаслідок обстрілів. 

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби було відбито близько 20 атак противника. 

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без особливих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Студенок, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище та Бударки на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. 
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка і Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

У тимчасово окупованому Криму загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України.

Луганщина
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