Називала українців "фашистами": жительку Молдови оштрафували майже на $1500 за відео у TikTok
Мешканку Молдови оштрафували на 25 тис. леїв (близько 1,5 тис. доларів) через відео в TikTok, у якому вона називала український народ "фашистами" та закликала до його знищення
Про це інформує NewsMaker.
За даними молдовської прокуратури, 30-річна громадянка Молдови та Румунії під час перебування у знайомих і Синжерейському районі 22 травня 2022 року опублікувала відео в TikTok. У ньому вона була вдягнута у радянську військова фуражка та заявляла, що "український народ треба було ліквідувати ще під час Другої світової війни".
"Вона звернулася до представників українського народу, назвала їх "фашистами" і заявила, що їхня країна гине через них. Тобто продемонструвала публічне розпалювання ненависті і провокацію ворожнечі з ціллю приниження національної честі та гідності українського народу", - зазначили в прокуратурі.
Також жінка повністю визнала свою провину в суді. Вона має право оскаржити вирок упродовж 15 діб.
- У Молдові викрили та ліквідували агентурну мережу, яка займалася державною зрадою та шпигунством з метою дестабілізації ситуації та впливу на політичні процеси в державі.
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