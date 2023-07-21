Про це інформує NewsMaker.

За даними молдовської прокуратури, 30-річна громадянка Молдови та Румунії під час перебування у знайомих і Синжерейському районі 22 травня 2022 року опублікувала відео в TikTok. У ньому вона була вдягнута у радянську військова фуражка та заявляла, що "український народ треба було ліквідувати ще під час Другої світової війни".

"Вона звернулася до представників українського народу, назвала їх "фашистами" і заявила, що їхня країна гине через них. Тобто продемонструвала публічне розпалювання ненависті і провокацію ворожнечі з ціллю приниження національної честі та гідності українського народу", - зазначили в прокуратурі.

Також жінка повністю визнала свою провину в суді. Вона має право оскаржити вирок упродовж 15 діб.