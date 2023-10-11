НАЗК показало 367 шедеврів мистецтва з приватної колекції російського олігарха Абрамовича

Про це інформує Національне агенство із запобігання корупції.

Роман Абрамович, російський олігарх, який підтримував диктатора Володимира Путіна в агресії проти України, має величезну колекцію мистецтва, яку ховає від санкцій. НАЗК зібрало всю інформацію про 367 творів мистецтва, які йому належать, і оприлюднило на порталі "Війна і санкції".

Це один з найбільших списків творів мистецтва, які належать путінському олігарху. Зокрема є роботи Пікассо, Бекона та Фройда, які коштують майже 1 млрд доларів.

Фото: Скрін

Повідомляється, що НАЗК отримало цю інформацію не з офіційних джерел, а з власного аналізу аукціонних каталогів та інших даних. Абрамович передав права на свою колекцію своїй ексдружині за кілька тижнів до початку війни, щоб уникнути можливих наслідків санкцій.

"Маючи таку відкриту базу даних творів мистецтва, ми можемо запобігти їх обігу у галузі та використанню для обходу санкцій. Наша мета – вилучення цих артоб’єктів у підсанкційних осіб та їх продаж. Отримані кошти мають бути використані для допомоги у відновленні України. Лише так можна забезпечити повернення таких творів до справжніх колекціонерів, які поважають їх справжнє значення, а не використовують як знаряддя злочину", – заявив голова агентства Олександр Новіков.

Що відомо про Абрамовича

Роман Абрамович - це російський, ізраїльський, британський та португальський мультимільярдер, який займається бізнесом у сферах нафти, газу, металургії, медіа та спорту. Він також був губернатором Чукотки з 2001 по 2008 рік та головою її думи з 2008 по 2013 рік. Він володів футбольним клубом "Челсі" з 2003 року.

31 січня повідомлялося, що російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів – їх він одержав від продажу футбольного клубу "Челсі", але вони досі заблоковані урядом Британії. Про це писав The Telegraph.

У квітні зазначалося, що фонд, який створюється для передачі Україні $3 млрд від продажу Абрамовичем ФК "Челсі", майже готовий до роботи, але схвалення урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося.

За словами Майка Пенроуза, колишнього виконавчого директора ЮНІСЕФ у Великій Британії, який виконує обов’язки гендиректора нового фонду, усе було готове до передачі коштів Україні. Фонд лише чекав схвалення від британського уряду.

У травні британська газета Times писала, що 2,35 млрд фунтів (2,9 млрд доларів), отримані фірмою Романа Абрамовича від вимушеного продажу клубу "Челсі", за рік після угоди підуть, як і планувалося, на програми допомоги постраждалим від війни в Україні.

Сам Абрамович у середині червня пропонував розподілити кошти між українцями та росіянами.

Кошти від продажу футбольного клубу Челсі Романа Абрамовича можна буде використати тільки на території України – їх спрямують на гуманітарні програми.