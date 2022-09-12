НАЗК пропонує додати до списку санкцій США керівництво Роснєфті, ЛУКОЙЛу й компанію "КамАЗ"
НАЗК виявило понад 1400 осіб та 340 компаній для накладення санкцій у США
Відповідну інформацію Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало на сторінці у соцмережі.
Відтак, НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ України пакет для синхронізації санкцій, накладених США. Було опрацьовано дані про накладені у США санкції на компанії та виявлено, що на керівництво та власників цих організацій не накладено обмеження. НАЗК виявило 1413 керівників і власників таких компаній та запропонувало включити їх до санкційних списків США.
Поміж керівників, власників або засновників таких організацій:
керівництво банків, які перебувають під санкціями США – Центрального банку росії, "Сбербанку", банку "ВТБ", "Сургутнафтогазбанку" та інших. Застосувати санкції США пропонується, зокрема, до голови правління Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної;
керівництво нафтогазових компаній – "Роснефть", "Газпром нафта", "Лукойл", "Новатек". Зокрема, ініціювали накладення санкцій США на Вагіта Алекперова, власника компанії "Лукойл";
керівництво великих промислових підприємств, у тому числі компаній військово-промислового комплексу:
- корпорації "Ростех", великого державного оборонного конгломерату;
- концерну "Калашніков", що курує дослідження та розробку військових технологій;
- компанії "Камаз", техніка якої використовується, в тому числі, російськими військовими.
Крім того, ідентифікували 341 компанію, власники або топ-менеджмент яких під санкціями США, зокрема:
компанії, що належать олігархам Віктору Вексельбергу, Алішеру Усманову, братам Ротенбергам, Олегу Дерипасці, Сергію Чемезову та членам їх родин, до яких вже застосовано санкції США;
компанії, які пов’язані з близькими до Путіна особами – Аліною Кабаєвою, Катериною Тихоновою (Путіною), Юрієм Ковальчуком.
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