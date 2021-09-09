НАЗК виявило кримінальні порушення у деклараціях судді КСУ Касмініна та нардепа-"слуги" Куницького

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення (ст. 366-2 Кримінального кодексу України) у ще чотирьох деклараціях посадовців.

Порушення виявили у деклараціях:

Олександра Касмініна, судді Конституційного суду України. Недостовірні відомості - 2,4 млн грн. Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.

Олександра Куницького, народного депутата України. Недостовірні відомості - 2,3 млн грн. Декларант не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання у розмірі понад 303 тис. шекелів (2,3 млн грн).

Алли Стечишини, депутата Тернопільської обласної ради. Недостовірні відомості - 9,4 млн грн. Зокрема депутат не зазначила у декларації інформацію про декілька земельних ділянок, які належать її чоловіку.

Олександра Цуканова, директора ДП "Переяслав-Хмельницький Агролісгосп" - депутата Бориспільської міської ради. Недостовірні відомості - 7,2 млн грн. Поміж інших активів депутат не зазначив земельну ділянку площею 990 м2 та фінансові зобов’язання перед юридичною особою у розмірі $208 тис. (понад 5 млн грн).

Наразі інформація про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передана до Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що загалом з початку року виявили 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення, в які внесли недостовірні відомості на 343 млн грн.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку ще 68 декларацій посадовців, зокрема 49 народних депутатів.

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