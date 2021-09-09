НАЗК виявило кримінальні порушення у деклараціях судді КСУ Касмініна та нардепа-"слуги" Куницького
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях нардепа фракції "Слуга народу", судді КСУ й двох депутатів місцевих рад.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Так, НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення (ст. 366-2 Кримінального кодексу України) у ще чотирьох деклараціях посадовців.
Порушення виявили у деклараціях:
- Олександра Касмініна, судді Конституційного суду України. Недостовірні відомості - 2,4 млн грн. Декларант не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.
- Олександра Куницького, народного депутата України. Недостовірні відомості - 2,3 млн грн. Декларант не зазначив інформацію про фінансове зобов’язання у розмірі понад 303 тис. шекелів (2,3 млн грн).
- Алли Стечишини, депутата Тернопільської обласної ради. Недостовірні відомості - 9,4 млн грн. Зокрема депутат не зазначила у декларації інформацію про декілька земельних ділянок, які належать її чоловіку.
- Олександра Цуканова, директора ДП "Переяслав-Хмельницький Агролісгосп" - депутата Бориспільської міської ради. Недостовірні відомості - 7,2 млн грн. Поміж інших активів депутат не зазначив земельну ділянку площею 990 м2 та фінансові зобов’язання перед юридичною особою у розмірі $208 тис. (понад 5 млн грн).
Наразі інформація про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передана до Національного антикорупційного бюро України.
Зазначається, що загалом з початку року виявили 19 декларацій з ознаками кримінального правопорушення, в які внесли недостовірні відомості на 343 млн грн.
- Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку ще 68 декларацій посадовців, зокрема 49 народних депутатів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.67
Купівля 26.67Продаж 26.91
-
EUR
Купівля 31.44Продаж 31.82
- Актуальне
- Важливе