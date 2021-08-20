НАЗК запросило заступника міністра освіти та ще 13 осіб дати пояснення щодо можливих порушень законів

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.



"На наступному тижні НАЗК запрошує 14 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні". Так, у зв'язку з поданням недостовірних відомостей у декларації запрошується Микола Кизим, перший заступник Міністра освіти і науки України - 25 серпня, 10:00-13:00", - йдеться у повідомленні.



Крім того, через несвоєчасне подання декларації дати пояснення запрошують таких осіб:

Роман Мілюков, колишній слідчий Головного управління Національної поліції в Харківській області — 25 серпня, 10:00;

Андрій Лашко, колишній слідчий слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області — 25 серпня, 10:00;

Олександр Тамбулатов, прокурор прокуратури Донецької області — 25 серпня, 10:00;

Володимир Делія, колишній дізнавач Покровського районного управління поліції в Донецькій області — 25 серпня, 10:00;

Тетяна Кипиченко, заступник начальника відділу Нацкомфінпослуг — 25 серпня, 11:00;

Ігор Чирочка, колишній завідувач юридичного сектору з питань запобігання та виявлення корупції та мобілізаційної роботи апарату Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області — 25 серпня, 12:00;

Іван Петришен, начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері — 26 серпня, 10:00;

Сергій Медведчук, колишній директор департаменту Луганської обласної державної адміністрації — 26 серпня, 10:00.

Щоби з'ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються представники політичних партій:



25 серпня:

Микола Катеринчук ("Європейська партія України");

26 серпня:

Ігор Щедрін ("Демократична сокира");

27 серпня:

Максим Ястремський ("Піратська партія України");

Ольга Безпалько ("Рух справедливості");

Андрій Андрушков ("Блок Міхеіла Саакашвілі").



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