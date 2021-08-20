НАЗК запросило заступника міністра освіти та ще 13 осіб дати пояснення щодо можливих порушень законів
Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень 14 осіб, у тому числі заступника міністра освіти Миколу Кизима та представників п'яти політичних партій
Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.
"На наступному тижні НАЗК запрошує 14 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні". Так, у зв'язку з поданням недостовірних відомостей у декларації запрошується Микола Кизим, перший заступник Міністра освіти і науки України - 25 серпня, 10:00-13:00", - йдеться у повідомленні.
Крім того, через несвоєчасне подання декларації дати пояснення запрошують таких осіб:
- Роман Мілюков, колишній слідчий Головного управління Національної поліції в Харківській області — 25 серпня, 10:00;
- Андрій Лашко, колишній слідчий слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області — 25 серпня, 10:00;
- Олександр Тамбулатов, прокурор прокуратури Донецької області — 25 серпня, 10:00;
- Володимир Делія, колишній дізнавач Покровського районного управління поліції в Донецькій області — 25 серпня, 10:00;
- Тетяна Кипиченко, заступник начальника відділу Нацкомфінпослуг — 25 серпня, 11:00;
- Ігор Чирочка, колишній завідувач юридичного сектору з питань запобігання та виявлення корупції та мобілізаційної роботи апарату Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області — 25 серпня, 12:00;
- Іван Петришен, начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері — 26 серпня, 10:00;
- Сергій Медведчук, колишній директор департаменту Луганської обласної державної адміністрації — 26 серпня, 10:00.
Щоби з'ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються представники політичних партій:
25 серпня:
- Микола Катеринчук ("Європейська партія України");
26 серпня:
- Ігор Щедрін ("Демократична сокира");
27 серпня:
- Максим Ястремський ("Піратська партія України");
- Ольга Безпалько ("Рух справедливості");
- Андрій Андрушков ("Блок Міхеіла Саакашвілі").
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