НАЗК заявило про протокол щодо конфлікту інтересів очільника Полтавської ОВА, той заперечує його існування

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Через неодноразове ігнорування запрошень НАЗК повідомляє голові Полтавської ОДА Філіпу Проніну про необхідність прибути до Національного агентства з питань запобігання корупції 16 або 17 листопада 2023 року на 11:00 для ознайомлення з протоколом про адміністративні правопорушення з приводу неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (ч. 1-2 ст. 172-7 КУпАП).

У повідомленні зазначається, що в разі неприбуття за викликом протокол про адміністративне правопорушення буде складено на підставі наявних матеріалів із позначкою про відмову Філіпа Проніна від його підписання.

Проте Філіп Пронін заперечив наявність ознак корупційного правопорушення. Про це він написав у Telegram.

"Упевнено заявляю, що ознаки корупційного правопорушення в моїх діях як державного службовця відсутні. Я завжди дотримуюсь вимог чинного законодавства. Заяви НАЗК вважаю абсолютно безпідставними і такими, які потребують спростування з їхнього боку", - заявив очільник Полтавської ОДА.

Він наголосив, що жодних протоколів НАЗК не складено, оскільки "такі документи складаються лише за фактом відповідного порушення".