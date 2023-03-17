НАЗК знайшло $150 тис. необґрунтованих активів у заступника голови Держмитслужби

Про це поінформувала пресслужба НАЗК.

Під час моніторингу способу життя заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського НАЗК віднайшло в чиновника необґрунтовані активи на суму 150 тис. доларів.

Зазначається, що в червні 2022 року Чаркасський подав до реєстру декларацій дані про зміни в майновому стані: 11 червня він повідомив про отримання подарунка від батька - понад 3 млн 995 тис. грн.

"Чиновник пояснив, що дар оформлено нотаріально та надано договір дарування валютних цінностей, згідно з яким він отримав у подарунок 150 тис. доларів США. У декларації за 2020 рік декларант вказав про суттєве збільшення своїх грошових активів на відповідну суму понад 4 млн грн.

Під час моніторингу НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру. Крім того, батько у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 млн грн і паркомісце за 100 тис. грн", - зазначили в агентстві.