В Одесі затримали начальника митної лабораторії під час отримання чергового хабаря
СБУ затримала начальника Одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби, який систематично брав хабарі з бізнесменів
Про це поінформували в СБУ.
В Одесі затримали начальника управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби. Чоловік систематично вимагав гроші з бізнесменів, які імпортували продукти.
"За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну. Крім цього, він "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи", - ствердили в пресслужбі.
Так, за кожну таку "послугу" посадовець брав $300, а правоохоронці затримали чоловіка на робочому місці під час одержання чергової неправомірної вигоди.
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
- Нагадаємо, СБУ оголосила про підозру в кримінальній справі щодо розкрадання понад 90 млн грн робітниками Южненській філії ДП "Адміністрація морських портів України".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе