В Одесі затримали начальника митної лабораторії під час отримання чергового хабаря

Про це поінформували в СБУ.

В Одесі затримали начальника управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби. Чоловік систематично вимагав гроші з бізнесменів, які імпортували продукти.

"За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну. Крім цього, він "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи", - ствердили в пресслужбі.

Так, за кожну таку "послугу" посадовець брав $300, а правоохоронці затримали чоловіка на робочому місці під час одержання чергової неправомірної вигоди.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).