Названо ім'я бійця ООС, якого російські окупанти вбили 2 листопада

Про це повідомляє у Facebook пресслужба підрозділу.



"Із сумом повідомляємо про важку втрату в нашій бригаді. Під час обстрілу наших позицій, внаслідок поранень несумісних з життям загинув воїн одного з гірсько-штурмових батальйонів Сергій Єлисєєв", - йдеться у повідомленні.



У військовослужбовця, який захищав Україну з перших років війни, залишилися дружина та син.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 листопада росіяни в зоні ООС убили українського військового.