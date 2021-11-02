Названо ім'я бійця ООС, якого російські окупанти вбили 2 листопада
Унаслідок російських обстрілів 2 листопада у зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлисєєв
Про це повідомляє у Facebook пресслужба підрозділу.
"Із сумом повідомляємо про важку втрату в нашій бригаді. Під час обстрілу наших позицій, внаслідок поранень несумісних з життям загинув воїн одного з гірсько-штурмових батальйонів Сергій Єлисєєв", - йдеться у повідомленні.
У військовослужбовця, який захищав Україну з перших років війни, залишилися дружина та син.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 листопада росіяни в зоні ООС убили українського військового.
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