Задіяли заборонені міномети: росіяни в зоні ООС убили українського військового
У вівторок, 2 листопада, станом на 17:00 російські військові у районі Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
По українських позиціях у напрямку Павлополя та Новозванівки окупанти били зі стрілецької зброї.
Поблизу Причепилівки загарбники двічі стріляли із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.
Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув.
Бійці ООС відповіли окупантам вогнем із дозволеного Мінськими домовленостями озброєння.
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