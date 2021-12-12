Названо найпоширеніші помилки в Радіодиктанті національної єдності - 2021

Про це вона заявила в інтерв'ю Українському радіо.



"Найпоширенішими помилками були саме помилки пунктуаційні. Більшість із них підпадали під ту нашу вибірку, яку ми не враховували як помилки, тому що там могли бути варіанти, скажімо, ми якісь частини в реченні можемо виділяти тире з обох боків, а можемо виділяти комами. Тому якщо хтось бажає покращити володіння українською мовою, то я б рекомендувала ще раз прочитати правила, які стосуються, наприклад, відокремлених членів речення, бо тут пунктуаційних помилок було найбільше", - зазначила вона.



Якщо ж казати про орфографічні помилки, то, за словами Масалітіної, найчастіше траплялися "дві помилки, які стосуються нового правопису".



"Оскільки ми маємо зараз перехідний період, який ще не завершився, тому ми це не рахували як помилку. Тепер за новим правописом слова із частинкою пів пишуться окремо, якщо це іменник, наприклад, пів життя. Також слово псевдокитайський більшість людей написали через дефіс за старими правилами, але за новим правописом елемент псевдо пишеться разом", - зазначила Олена Масалітіна.



"Чомусь складним видалося слово оніміння, а також написання синтагми не з побожним. Багато помилок було в словах до решти та дощенту. Але мене порадувало, що, наприклад, слово млистими, яке не дуже поширене у щоденному вжитку, в основному всі написали правильно", - додала Масалітіна.



Довідка



21-ий Радіодиктант національної єдності до Дня української писемності та мови відбувся 9 листопада 2021 року.



Текст для проведення цьогорічного диктанту було підготовлено письменником Юрієм Андруховичем. Він же й надиктовував його в ефірі.

Без жодної помилки диктант написала Галина Шура з села Комарове Ковальского району Волинської області.





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