Назвав мене "чорним", - футболіст "Динамо" обізвав темношкірого гравця "Ворскли" посеред матчу УПЛ

В інтерв'ю "Профутбол Digital" футболіст сказав, що після того, як він забив гол, фанати "Динамо" почали імітувати звуки мавп.



"Не повинно бути того, що сталося. Треба це міняти. Коли я забив, фанати почали імітувати мавпячі звуки. Але я тримався. Що вони кричали? "Мавпа, мавпа. У-у". Рефері сказав, що почув вигуки, але нічого не може з цим вдіяти. Сказав, що внесе це в протокол. Я відповів, що без проблем. Деякі гравці "Динамо" сказали: "Я підтримую тебе. Расизм - лайно. Бла-бла-бла", - сказав Ранжел.



У коментарі "Великому футболу" бразилець заявив про расизм від півзахисника "Динамо" Миколи Шапаренка.



"Після вигуків фанатів я отримав підтримку від одного з гравців "Динамо". Це був №14 (Карлос де Пена). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець "Динамо", №10 (Микола Шапаренко), сказав мені образливе слово "чорний" російською мовою", - зізнався Лукас Ранжел.



У 14-му турі УПЛ київське "Динамо" на НСК "Олімпійському" програло "Ворсклі" з рахунком 1:2. Бразилець Лукас Ранжел відкрив рахунок на 34-й хвилині зустрічі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb