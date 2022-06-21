НБУ очікує падіння економіки України в 2022 році мінімум на третину

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність Національного банку.

"Втрати ВВП у 2022 році становитимуть не менше третини", – йдеться у документі.

У центробанку відзначають, що в цьому контексті Україна значно залежить від міжнародної підтримки. Крім того, на економічну ситуацію тисне висока невизначеність.

"Темпи відновлення економіки України залежатимуть від тривалості війни, швидкості деокупації територій та від міжнародної підтримки", – зазначає Нацбанк.

При цьому інфляція за підсумками року сягне 20%, очікує центробанк.

Нагадаємо, українська економіка в 2022 році впаде на 30%, в 2023-му відновиться на 25% ВВП, очікують у ЄБРР.

Уряд допускає в 2022 році через війну падіння ВВП України на 30-50%.

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