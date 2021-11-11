НБУ оновив порядок ліцензування інкасаторів

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, НБУ затвердив зміни до порядку видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Зміни уточнюють окремі норми відповідного положення з урахуванням ринкової ситуації. Також вдосконалено процедури ліцензування та вимоги до юридичних осіб, що мають намір надавати банкам послуги з інкасації та розширювати діяльнісь на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.



Зокрема, НБУ виключив норми, відповідно до яких Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг НБУ делеговано повноваження щодо прийняття рішень з питань видачі ліцензії компаніям на надання банкам послуг з інкасації. Ці функції передано правлінню регулятора.



Крім того, відтепер компанія з надання таких послуг має обов'язково мати головного бухгалтера, який відповідає вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.



НБУ також уточнив вимоги до фінансового стану юридичних осіб; визначив строки та умови, за яких у разі нездійснення компаній інкасаторських послуг регулятор має право анулювати відповідну ліцензію; визначив вимоги до професійної придатності та бездоганної ділової репутації керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки; уточнив вимоги та перелік документів, які юридична особа зобов'язана подати до регулятора для отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки; розширив перелік умов, у разі порушення яких регулятор має право скасувати рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки; визначив нову форму витягу з електронного реєстру ліцензій на надання банкам послуг з інкасації.

У пресслужбі зазначили, що зміни набувають чинності з 11 листопада.