НБУ отримав нагороду Central Banking Awards за розвиток BankID

Про це інформує НБУ.

"Суддівська колегія Central Banking відзначила Національний банк за розвиток державної системи віддаленої ідентифікації – Системи BankID НБУ, яка забезпечує стабільний та безперебійний доступ українським громадянам до важливих державних та фінансових сервісів", – пише пресслужба.

Повідомляється, що міжнародні експерти зауважили, під час війни безперервна робота BankID набула особливої цінності, адже надала українцям нагальну можливість продовжувати отримувати державні та фінансові послуги дистанційно. Так, громадяни країни, які залишили домівки через бойові дії, змогли отримати доступ до електронних документів та сервісів Дії.

"Для команди Національного банку висока честь – отримати міжнародне визнання наших зусиль у напрямі розвитку фінансових інновацій. Ми розвиваємо Систему BankID НБУ сім років, за ці роки суттєво її модернізували та розширили коло учасників. Наразі доступ до використання системи мають понад 99% клієнтів українських банків – фізичних осіб", – заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

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У Нацбанку додали, що українці мали можливість дистанційно відкривати рахунки в банках, здійснюючи ідентифікацію за допомогою системи. Наприклад, тоді, коли не мали можливості відвідати відділення банку через вимушене переміщення або коли банк не міг здійснити фізичне обслуговування клієнтів в умовах війни.

Система BankID налічує 130 учасників – 39 банків-ідентифікаторів та 91 абонента – надавача послуг. Щодня у системі відбувається близько 100 тисяч успішних ідентифікацій. Минулого року – 32,8 млн, що на 9% більше, ніж у 2021 році.

Довідково. Англійське видавництво Central Banking було засноване у 1990 році. Воно опікується виданням однойменного профільного журналу, серії книжок та тематичних брошур (whitepapers), а також щорічною нагородою Central Banking Awards. Видавництво також проводить освітні професійні заходи для центробанкірів та учасників фінансового ринку.

Central Banking – топовий міжнародний журнал для центробанкірів, який читають працівники більш ніж ста центральних банків світу.

Central Banking Awards – щорічна нагорода профільного журналу Сentral Banking. Вона складається з 26 номінацій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а інші 13 – учасників фінансового ринку.