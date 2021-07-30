НБУ оцінив втрати української економіки у разі посилення карантину через штам "Дельта"

Про це йдеться у липневому Інфляційному звіті Національного банку України.



Згідно зі звітом, поширення нових мутацій коронавірусу, зокрема варіанта "Дельта", загрожує черговою хвилею захворюваності та посиленням обмежувальних заходів у наступні місяці. Це сповільнить відновлення української економіки та збільшить потребу у фіскальних та монетарних стимулах. Проте посилений карантин не матиме значного стимулюючого впливу на інфляцію насамперед через збереження стійкого споживчого попиту.



"Втрати від можливого локдауну через розповсюдження варіанта "Дельта" в Україні оцінюються в 0,6% річного ВВП у разі його тривалості протягом одного місяця. Водночас у разі застосування лише карантину "червоних зон" втрати зменшаться до 0,4% ВВП за кожен місяць додаткових обмежень", - зазначили в регуляторі.



За оцінками НБУ, від'ємний внесок усіх карантинних обмежень у першому півріччі 2021 року у річний реальний ВВП України склав 0,6 в.п. Водночас, зазначається, що на відміну від карантинних обмежень навесні минулого року, вони не мали стримуючого впливу на інфляцію передусім через збереження стійкого споживчого попиту.

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