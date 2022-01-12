НБУ підвищив офіційний курс долара
На 12 січня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,50 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 12 січня 2022 року встановлено на рівні 27,5093 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,1722 грн за євро.
На готівковому ринку станом на 07:30, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,60 грн, продають - по 27,75 грн.
Курс долара виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім днем. Станом на 11 січня курс було встановлено на рівні 27,4998 грн за долар.
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