НБУ посилив вимоги до роботи банків у разі тривалої відсутності електроенергії
Нацбанк розробляє проєкт Power Banking на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах блекауту
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Також Нацбанк запропонував банкам збільшити ліміти в банкоматах та скасувати додаткові комісії з карток інших банків.
Зокрема, банки повинні визначити в кожному регіоні чіткий перелік чергових відділень (щонайменше 35% відділень), що надаватимуть послуги клієнтам в разі тривалої відсутності енергопостачання. Такі відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.
Крім того, НБУ звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.
"Це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів. Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи", - йдеться в повідомленні.
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