Уряд дозволив банкам збільшувати ставку до 20% для кредитів на час воєнного стану

Про це повідомили на сайті Урядового порталу.

"Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня схвалив зміни в положення щодо програм цільового кредитування", - йдеться у повідомлення.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на період воєнного стану банки зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів, акцент також робиться на інвестиційних кредитах: "Основна мета змін — активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу".

"Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми як "5-7-9", фінансового лізингу і державних портфельних гарантів загальмували. Про це говорить бізнес. Тому Уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за цими програмами", - додав прем’єр-міністр.

Міністерство фінансів на аукціоні 12 липня підвищило дохідність за військовими облігаціями в доларах до 4-4,5%, тоді як дохідність гривневих облігацій залишилася без змін.

26 липня Денис Шмигаль сказав, що 200 млрд грн спрямують на соцвиплати і підтримку економіки завдяки відтермінуванню виплат України по зовнішніх боргах.

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