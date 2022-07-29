Уряд дозволив банкам збільшувати ставку до 20% для кредитів на час воєнного стану
Кабмін вніс зміни в положення щодо програм цільового кредитування, згідно з якими банки на період воєнного стану зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів
Про це повідомили на сайті Урядового порталу.
"Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня схвалив зміни в положення щодо програм цільового кредитування", - йдеться у повідомлення.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на період воєнного стану банки зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів, акцент також робиться на інвестиційних кредитах: "Основна мета змін — активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу".
"Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми як "5-7-9", фінансового лізингу і державних портфельних гарантів загальмували. Про це говорить бізнес. Тому Уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за цими програмами", - додав прем’єр-міністр.
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