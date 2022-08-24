НБУ просить українців відмовлятися від пошкоджених банкнот під час розрахунків: у чому причина
Українців закликають відмовлятися від банкнот з отворами та іншими пошкодженнями під час розрахунків, адже вони могли потрапити в обіг з окупованих територій
Про це повідомляє Національний банк України (НБУ) у фейсбук.
"Існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків", - кажуть у Нацбанку.
Зазначається, що існує ще кілька методів навмисного пошкодження банкнот:
- обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення
- просвердлювання
- розрізання навпіл або на три частини
- пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти
Українців закликають не приймати під час розрахунків пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, адже такі гроші перестали бути платіжним засобом. Про розповсюджувачів таких банкнот також просять повідомляти Нацполіцію.
У разі виникнення сумніву щодо справжності банкноти, громадянам потрібно звертатися в будь-який банк. Підроблені та навмисно пошкоджені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості.
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