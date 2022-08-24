Про це повідомляє Національний банк України (НБУ) у фейсбук.

"Існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків", - кажуть у Нацбанку.

Зазначається, що існує ще кілька методів навмисного пошкодження банкнот:

обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення

просвердлювання

розрізання навпіл або на три частини

пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти

Українців закликають не приймати під час розрахунків пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, адже такі гроші перестали бути платіжним засобом. Про розповсюджувачів таких банкнот також просять повідомляти Нацполіцію.

У разі виникнення сумніву щодо справжності банкноти, громадянам потрібно звертатися в будь-який банк. Підроблені та навмисно пошкоджені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості.

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