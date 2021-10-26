НБУ розробив концепцію створення в Україні системи миттєвих платежів

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, головною метою створення системи миттєвих електронних платежів є надання можливості українським користувачам здійснювати швидкі та дешеві перекази та платежі з рахунку на рахунок за допомогою зручних, сучасних та інноваційних каналів доступу та методів ініціювання платіжних операцій.



За словами директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна, регулятор вивчає провідний досвід та кращі світові практики впровадження систем миттєвих платежів для того, щоб виробити корисний та прийнятний підхід для українського ринку.



"Створення системи миттєвих платежів в Україні сприятиме розвитку платіжної інфраструктури, посиленню конкуренції на платіжному ринку, зростанню рівня фінансової інклюзії та безготівкових розрахунків. Крім того, вона дасть можливість задовільнити очікування учасників фінансового ринку та користувачів щодо зменшення вартості безготівкових розрахунків", - цитує пресслужба слова Поддєрьогіна.

Так, передбачається, що система матиме низку особливостей. Зокрема, вона працюватиме цілодобово 365 днів на рік; рух коштів відбуватиметься між рахунками користувачів; отримувач коштів зможе миттєво отримати до них доступ; операції можна буде здійснювати з мобільних застосунків; отримати реквізити платежу можна буде за допомогою QR-коду; можливість використання механізму запиту на проведення платежу (request to pay).



У регуляторі зауважили, що впровадження миттєвих платежів має стати одним з індикаторів досягнення розвитку відкритої архітектури фінансового ринку, що передбачено стратегічним напрямом "Інновакційний розвиток", визначеним Стратегією розвитку фінансового сектору України до 2025 року.



Зазначається, що обговорення проєкту концепції триватиме до 21 листопада 2021 року включно. За їх результатами НБУ визначиться з оптимальною моделлю системи миттєвих платежів для платіжного простору України.