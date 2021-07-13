НБУ встановив вимоги до роботи колекторських компаній

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор прийняв положення про нові вимоги до кредитодавців, нових кредиторів, колекторських компаній та їхньої діяльності при врегулюванні простроченої заборгованості.



Відповідно до документа, його метою є встановлення чітких вимог до роботи при стягненні проблемної заборгованості, зокрема щодо фіксування взаємодії зі споживачами. Так, встановлюються форми контролю кредитодавця чи нового кредитора за додержанням колекторськими компаніями встановлених вимог щодо взаємодії з боржником.



Відтепер кредитодавець чи новий кредитор має повідомляти НБУ про укладення з колекторською компанією договору, внесення до нього змін, закінчення строку або припинення його дії. Колекторські компанії, зі свого боку, мають повідомляти НБУ про залучення фізичної або юридичної особи на договірних засадах для виконання окремих функцій або процесів у межах здійснення колекторської діяльності.



Положення також визначає порядок, строки та форму розміщення інформації щодо колекторських компаній та осіб, залучених до здійснення колекторської діяльності, на власних вебсайтах, у мобільних додатках та у місцях надання послуг споживачам.



Також визначається порядок фіксування взаємодії зі споживачем та іншими особами. Особи, що здійснюють врегулювання простроченої заборгованості, зобов'язані використовувати справні технічні засоби з правильно встановленими датою та часом. При фіксуванні взаємодії мають бути записані відомості про кредитора, про особу, з якою здійснюється взаємодія, відомості про кредитний договір та суму заборгованості тощо. Технічний запис взаємодії має бути долучений до інших матеріалів та повинен зберігатися упродовж трьох років.

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