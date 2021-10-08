НБУ з 2022 року припинить використання більшості індикаторів еталонної ставки LIBOR: що зміниться

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, з 1 січня 2022 року НБУ припинить публікацію більшості котирувань індикаторів процентної ставки LIBOR у зв'язку із втратою репрезентативності та глобальним поступовим відходом від використання індикаторів, що базуються на її даних.



За даними ICE Benchmark Administration Limited (IBA), яка є адміністратором LIBOR, припинення публікації еталонної ставки у доларі США овернайт та за строками 1, 3, 6 та 12 місяців заплановано після 30 червня 2023 року.



Відтак надалі учасники ринку не зможуть укладати нові угоди та підтримувати наявні, де LIBOR є референтним індикатором, оскільки інформація про ці ставки буде недоступною.



У пресслужбі зазначили, що для забезпечення плавного переходу до використання нових індикаторів, мінімізації фінансових ризиків для фінансових установ та споживачів фінансових послуг регулятор рекомендував поінформувати клієнтів про відхід від використання LIBOR. НБУ також порадив утриматися від укладання договорів та використання фінансових інструментів, де LIBOR є референтним індикатором. Також учасники ринку мають провести завчасну ідентифікацію експозицій, які прямо чи опосередковано залежать від LIBOR; перейти на використанн нових індикаторів до 31 грудня 2021 року; передбачити в договорах референтну ставку, яка застосовуватиметься з 1 січня 2022 року; врахувати перехід до використання інших індикаторів та можливі пов'язані з цим ризики.



У пресслужбі зазначили, що ці рекомендації стосуються також небанківських установ, що у своїй діяльності прямо чи опосередковано використовують індикаторів LIBOR.



У регуляторі також додали, що, відповідно до рекомендацій Федеральної резервної системи, альтерантивною еталонною процентною ставкою може стати SOFR, за даними Європейського центрального банку - €STR.

Індикатор процентної ставки використовується для апроксимації вартості залучення грошей та є базовим показником інструментів хеджування, а також широко використовується для оцінки фінансових інструментів.

LIBOR - усереднена процентна ставка міжбанківського кредитування на міжнародному ринку. Є одним з найбільш поширених показників короткострокових процентних ставок у світі.