Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка НБУ з 2022 року припинить використання більшості індикаторів еталонної ставки LIBOR: що зміниться

НБУ з 2022 року припинить використання більшості індикаторів еталонної ставки LIBOR: що зміниться

8 жовтня, 2021 п'ятниця
10:10
Економіка НБУ

Національний банк з 1 січня 2022 року припинить використання більшості індикаторів еталонної ставки LIBOR

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, з 1 січня 2022 року НБУ припинить публікацію більшості котирувань індикаторів процентної ставки LIBOR у зв'язку із втратою репрезентативності та глобальним поступовим відходом від використання індикаторів, що базуються на її даних.

За даними ICE Benchmark Administration Limited (IBA), яка є адміністратором LIBOR, припинення публікації еталонної ставки у доларі США овернайт та за строками 1, 3, 6 та 12 місяців заплановано після 30 червня 2023 року.

Відтак надалі учасники ринку не зможуть укладати нові угоди та підтримувати наявні, де LIBOR є референтним індикатором, оскільки інформація про ці ставки буде недоступною.

У пресслужбі зазначили, що для забезпечення плавного переходу до використання нових індикаторів, мінімізації фінансових ризиків для фінансових установ та споживачів фінансових послуг регулятор рекомендував поінформувати клієнтів про відхід від використання LIBOR. НБУ також порадив утриматися від укладання договорів та використання фінансових інструментів, де LIBOR є референтним індикатором. Також учасники ринку мають провести завчасну ідентифікацію експозицій, які прямо чи опосередковано залежать від LIBOR; перейти на використанн нових індикаторів до 31 грудня 2021 року; передбачити в договорах референтну ставку, яка застосовуватиметься з 1 січня 2022 року; врахувати перехід до використання інших індикаторів та можливі пов'язані з цим ризики.

У пресслужбі зазначили, що ці рекомендації стосуються також небанківських установ, що у своїй діяльності прямо чи опосередковано використовують індикаторів LIBOR.

У регуляторі також додали, що, відповідно до рекомендацій Федеральної резервної системи, альтерантивною еталонною процентною ставкою може стати SOFR, за даними Європейського центрального банку - €STR.

  • Індикатор процентної ставки використовується для апроксимації вартості залучення грошей та є базовим показником інструментів хеджування, а також широко використовується для оцінки фінансових інструментів.
  • LIBOR - усереднена процентна ставка міжбанківського кредитування на міжнародному ринку. Є одним з найбільш поширених показників короткострокових процентних ставок у світі. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

НБУ
фінанси
ставка
Читайте також:
Олександр Усик
7 жовтня, 2021 четвер
Усик отримав право негайно зустрітися з переможцем бою Ф'юрі - Вайлдер
Дмитро Разумков
Автор Віталій Портников
7 жовтня, 2021 четвер
Віталій Портников: Буде узурпація і буде крах
Наталка Діденко
6 жовтня, 2021 середа
На Україну насуваються заморозки та штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.47
  • EUR
    Купівля 30.24
    Продаж 30.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
8 жовтня
13:04
Валентина Данішевська
Голова Верховного суду йде у відставку
13:00
Мінекології розробило інтерактивну карту підприємств-забруднювачів оточуючого середовища
12:50
Оновлено
Анна Скороход
Нардепка Скороход знепритомніла у Раді
12:31
Рада
Рада підтримала відтермінування обов'язкового розкриття бенефіціарних власників компаній та громадських організацій
12:27
Ірина Геращенко
​​​​​​​"Якась повна моральна деградація". Геращенко закликає Раду відсторонити Третьякову від засідань і зняти з посади голови комітету
12:18
Галина Третьякова
"Одним ворогом менше": нардепка-"слуга" Третьякова про смерть Полякова
11:55
10 фактів із життя Руслана Стефанчука
11:52
Руслан Стефанчук
Стефанчук став головою Верховної Ради
11:43
Павло Розенко
"Слуги" вважають, що Разумков винен у провалі передвиборчих обіцянок Зеленського, − Павло Розенко
11:38
Дмитро Разумков
Разумков заявив, що хоче працювати в комітеті Ради з питань свободи слова
10:57
Google присвятив дудл українському спортсмену Піддубному
Google присвятив дудл українському спортсмену Піддубному
10:55
iPhone
В Україні вперше встановили вимоги до якості мобільного інтернету
10:47
АЕС
Атомна генерація працюватиме на рекордній потужності: Галущенко розповів, як стабілізуватимуть ситуацію з нестачею вугілля в опалювальний сезон
10:29
Володимир Тафтай
Україна планує запуск власної космічної ракети: скільки коштуватиме і звідки здійснить політ
10:29
У прокуратурі назвали причину смерті нардепа Полякова
10:16
Як вижити в коміксі, пограбувати банк і не стати овочем – 5 нових книг, які варто прочитати у жовтні
10:06
Зеленський
Зеленський помилував 31 засудженого українського військового
09:47
карантин
Загострення COVID-ситуації: вже 13 українських областей мають показники "помаранчевої" зони
09:39
колаж-гривня
Курс валют: гривня завершила тиждень зміцненням до долара
09:29
Причини смерті встановлять під час розтину в найближчі години, - Венедіктова про смерть Полякова
09:18
школа карантин
У Харківській області осінні канікули в школах розпочнуться раніше через погіршення COVID-ситуації
08:46
пожежники
У центрі Києва сталася пожежа: до гасіння залучали 8 одиниць техніки ДСНС
08:16
коронавірус
Коронавірус: за добу виявили понад 16 тис. нових випадків
08:07
Антон Поляков
Помер нардеп Поляков
08:00
Збірна Німеччини з футболу
ЧС-2022: розклад кваліфікаційних матчів і трансляцій п'ятниці
07:59
підводний човен
Підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом
07:38
ООС
8 жовтня окупанти важко поранили українського військового
07:18
російські війська
Росія тримає біля українських кордонів 19 батальйонно-тактичних груп, - Україна в ОБСЄ
2021, четвер
7 жовтня
23:59
Тео Ернандес
Франція здобула фантастичну перемогу над Бельгією і вийшла у фінал Ліги націй
23:59
"Схеми" оприлюднили розслідування про видачу Укрексімбанком $60 млн підприємцю з бізнесом в окупованій Горлівці
23:02
Пропагандист Гітлера Геббельс досі є почесним громадянином німецького Потсдама
22:46
У Запоріжжі запровадили "помаранчеві" карантинні обмеження
22:43
Польща
Конституційний суд Польщі виніс рішення про пріоритетність законодавства країни над правовим режимом ЄС
22:24
По 9,5 годин на день: у Бельгії обговорюють ідею переходу на чотириденний робочий тиждень
22:14
"Треба не наступати на граблі": голова інвесткомпанії Dragon Capital Фіала назвав головні загрози економіці України
22:11
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Джошуа вважає чудовою ідею провести бій з Усиком у Києві, - промоутер
22:03
відключення світла
Окупанти в ОРЛО анонсували відключення світла та зв'язку
21:50
"Другою особою в державі є керівник ОПУ": Разумков вважає, що Єрмак причетний до його відставки
21:38
Україна - Хорватія гандбол
Збірна України з гандболу сенсаційно перемогла Хорватію у відборі Євро-2022
21:23
ООН
ООН планує сприяти вакцинації 40% населення Землі до кінця року
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV