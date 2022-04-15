НБУ з початку року фіксує збільшення обігу готівкової гривні на 57 млрд грн

Про це повідомив Національний банк України у Телеграм.



"685 млрд грн – така загальна сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 квітня 2022 року", – йдеться у повідомленні.



Ця цифра на 57,4 млрд грн або на 9,2% більше, ніж на початку 2022 року. Таке зростання можна пояснити тим, що українці демонструють підвищений попит на готівкову гривню в умовах невизначеності і війни.



Про те якщо на початку війни українці активніше знімали готівкові гроші з рахунків, то в другій половині березня почався зворотній процес – вилучення готівки з обігу. Так, у березні готівковий обіг зріс лише на 2,8% або на 18,7 млрд грн.



За даними НБУ, на одного жителя України припадало 74 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року – 71 та 162 шт. відповідно).

Нагадаємо, за час війни НБУ перерахував ЗСУ майже 15 млрд грн, на спецрахунку залишилося 130 млн грн.

НБУ триматиме курс долара на одному рівні до кінця воєнного стану