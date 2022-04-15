НБУ з початку року фіксує збільшення обігу готівкової гривні на 57 млрд грн
Українці відчувають підвищений попит на готівку через війну, тому обіг готівкової гривні з початку 2022 року зріс на 9%
Про це повідомив Національний банк України у Телеграм.
"685 млрд грн – така загальна сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 квітня 2022 року", – йдеться у повідомленні.
Ця цифра на 57,4 млрд грн або на 9,2% більше, ніж на початку 2022 року. Таке зростання можна пояснити тим, що українці демонструють підвищений попит на готівкову гривню в умовах невизначеності і війни.
Про те якщо на початку війни українці активніше знімали готівкові гроші з рахунків, то в другій половині березня почався зворотній процес – вилучення готівки з обігу. Так, у березні готівковий обіг зріс лише на 2,8% або на 18,7 млрд грн.
За даними НБУ, на одного жителя України припадало 74 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року – 71 та 162 шт. відповідно).
- Нагадаємо, за час війни НБУ перерахував ЗСУ майже 15 млрд грн, на спецрахунку залишилося 130 млн грн.
- НБУ триматиме курс долара на одному рівні до кінця воєнного стану
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