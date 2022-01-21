НБУ зміцнив курс гривні щодо долару на 8 копійок

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 32,11 грн, 10 російських рублів - 3,7 грн.



На готівковому ринку станом на 7:55, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,28 грн, продають - по 28,4 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,2 грн до 28,3 грн, продажу - від 28,31 грн до 28,5 грн.

Напередодні, 20 січня, офіційний валютний курс становив 28,4 грн/$, 32,19 грн/євро, 3,73 грн за 10 російських рублів.