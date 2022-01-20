Курс НБУ: гривня зміцніла щодо долару на 1 копійку

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 32,19 грн, 10 російських рублів - 3,73 грн.



На готівковому ринку станом на 7:45, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,3 грн, продають - по 28,45 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,17 грн до 28,35 грн, продажу - від 28,32 грн до 28,5 грн.



Напередодні, 19 січня, офіційний валютний курс становив 28,41 грн/$, 32,34 грн/євро, 3,72 грн за 10 російських рублів.



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