Гривня здешевшала щодо долару ще на 29 копійок за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 32,34 грн, 10 російських рублів - 3,72 грн.



На готівковому ринку станом на 7:55, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,3 грн, продають - по 28,48 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,26 грн до 28,35 грн, продажу - від 28,39 грн до 28,55 грн.



Напередодні, 18 січня, офіційний валютний курс становив 28,12 грн/$, 32,06 грн/євро, 3,67 грн за 10 російських рублів.



На 17 січня НБУ встановив валютний курс на рівні 27,95 грн/$, 31,99 грн/євро, 3,64 грн за 10 російських рублів.



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