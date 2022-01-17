Гривня щодо долару здешевшала до найгіршого за 9 місяців показника
На 17 січня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,95 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 17 січня 2022 року встановлено на рівні 27,9514 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,989 грн за євро.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 28,06 грн, продають - по 28,15 грн.
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