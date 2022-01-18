Гривня за курсом НБУ втратила 17 копійок щодо долара, перетнувши показник у 28 грн/$

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 32,06 грн, 10 російських рублів - 3,67 грн.



На готівковому ринку станом на 7:50, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,27 грн, продають - по 28,43 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,1 грн до 28,37 грн, продажу - від 28,25 грн до 28,6 грн.

Напередодні, 17 січня, офіційний валютний курс становив 27,95 грн/$, 31,99 грн/євро, 3,64 грн за 10 російських рублів.