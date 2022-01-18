Гривня за курсом НБУ втратила 17 копійок щодо долара, перетнувши показник у 28 грн/$
На вівторок, 18 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 28,12 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 32,06 грн, 10 російських рублів - 3,67 грн.
На готівковому ринку станом на 7:50, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,27 грн, продають - по 28,43 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,1 грн до 28,37 грн, продажу - від 28,25 грн до 28,6 грн.
- Напередодні, 17 січня, офіційний валютний курс становив 27,95 грн/$, 31,99 грн/євро, 3,64 грн за 10 російських рублів.
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