Допоки будемо вживати неточні (я б сказав, брехливі) дефініції:

- "анексія" Криму замість "окупація", "спроба анексії" Криму чи "протиправна анексія"; - "контрнаступ ЗСУ" замість "літньо-осіння кампанія ЗСУ"; - "гарантії" безпеки замість безпекові "запевнення", -

можемо знову потерпати від поточних проблемних моментів, або майбутніх негативних наслідків, що будуть викликані завищеними очікуваннями.

Читайте також: На що не заслужили українці?

Це може мати серйозні негативні наслідки.

Такі маніпулювання треба негайно припинити!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.