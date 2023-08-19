Не "анексія", а "окупація" Криму
Бардак в головах (і не тільки пересічних громадян) починається з маніпулюванням дефініціями (значеннями термінів чи понять)
Допоки будемо вживати неточні (я б сказав, брехливі) дефініції:
- "анексія" Криму замість "окупація", "спроба анексії" Криму чи "протиправна анексія";
- "контрнаступ ЗСУ" замість "літньо-осіння кампанія ЗСУ";
- "гарантії" безпеки замість безпекові "запевнення", -
можемо знову потерпати від поточних проблемних моментів, або майбутніх негативних наслідків, що будуть викликані завищеними очікуваннями.
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Це може мати серйозні негативні наслідки.
Такі маніпулювання треба негайно припинити!
Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США
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