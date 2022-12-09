Не бачимо рішучості та конкретних дій від Червоного Хреста, - Зеленський про діяльність МКЧХ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить рішучих дій від Міжнародного комітету Червоного Хреста стосовно питання українських полонених
Про це він заявив під час конференції "UA: Права людини за темних часів".
"Ми повинні повертати всіх, це наш обов'язок. І у час, коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій у відповідних процесах від таких організацій як Міжнародний комітет Червоного хреста, ми маємо шукати і знаходити нові формати, нових людей в нових реаліях", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що покращити ситуацію може система співпраці та взаємодії омбудсменів. Так, наприклад, український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець уже став частиною команди, яка працює над поверненням українських полонених.
- 8 грудня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідали українських військовополонених.
- 9 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія по 3-5 тижнів утримує судна. які виходять з українських портів "зерновим коридором".
- Цього ж дня Зеленський заявив, що 62% ударів, які з 24 лютого Росія завдала по Україні, були спрямовані на цивільні об'єкти.
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