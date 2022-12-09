Не бачимо рішучості та конкретних дій від Червоного Хреста, - Зеленський про діяльність МКЧХ

Про це він заявив під час конференції "UA: Права людини за темних часів".

"Ми повинні повертати всіх, це наш обов'язок. І у час, коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій у відповідних процесах від таких організацій як Міжнародний комітет Червоного хреста, ми маємо шукати і знаходити нові формати, нових людей в нових реаліях", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що покращити ситуацію може система співпраці та взаємодії омбудсменів. Так, наприклад, український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець уже став частиною команди, яка працює над поверненням українських полонених.

8 грудня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідали українських військовополонених.

9 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія по 3-5 тижнів утримує судна. які виходять з українських портів "зерновим коридором".

Цього ж дня Зеленський заявив, що 62% ударів, які з 24 лютого Росія завдала по Україні, були спрямовані на цивільні об'єкти.