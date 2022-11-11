Не дуже розумію Ломаченка. Не можу знайти логіку, - олімпійський чемпіон Беленюк
Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк поділився своїми думками щодо боксера Василя Ломаченка
Про це повідомляє "Бомбардир".
За словами Беленюка, він не дивився переможний бій Ломаченка проти Ортіса.
"Чесно кажучи, не дуже його розумію. Не знаю, що коментувати. Я не дивився його бій. Його риторика з певними публікаціями, що він був теробороні – логіки там знайти я не зміг", - сказав Жан Беленюк.
- 28 жовтня Василь Ломаченко висловився про Путіна і розповів, чим займався у теробороні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе