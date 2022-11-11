Не дуже розумію Ломаченка. Не можу знайти логіку, - олімпійський чемпіон Беленюк

Про це повідомляє "Бомбардир".

За словами Беленюка, він не дивився переможний бій Ломаченка проти Ортіса.

"Чесно кажучи, не дуже його розумію. Не знаю, що коментувати. Я не дивився його бій. Його риторика з певними публікаціями, що він був теробороні – логіки там знайти я не зміг", - сказав Жан Беленюк.

28 жовтня Василь Ломаченко висловився про Путіна і розповів, чим займався у теробороні.

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