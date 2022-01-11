Не дуже задоволений, - Миколенко прокоментував свій дебют за "Евертон" в Англії

Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".



Миколенко також подякував за підтримку одноклубникам і фанатам "Евертона".



"Я не дуже задоволений своєю грою в перші пару хвилин, тому що сильно нервував. Але потім я відчув підтримку своїх товаришів за командою, які справді допомогли мені зосередитись на грі. Вони зробили все можливе, щоб допомогти мені. Вони надавали величезну підтримку всіма можливими способами до і під час гри, і це мотивувало мене робити все можливе та грати ще краще. Фанати були неймовірні. Вперше в житті мені довелося зазнати такої підтримки", сказав Миколенко.

Нагадаємо, 1 січня було оголошено про перехід Віталія Миколенка із "Динамо" до "Евертона".

8 січня Віталій Миколенко дебютував за "Евертон" та допоміг йому перемогти "Халл Сіті" у 1/32 фіналу Кубка Англії.