Не дуже задоволений, - Миколенко прокоментував свій дебют за "Евертон" в Англії
Український захисник Віталій Миколенко зізнався, що він не дуже задоволений тим, як почав дебютний матч за "Евертон" у Кубку Англії
Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".
Миколенко також подякував за підтримку одноклубникам і фанатам "Евертона".
"Я не дуже задоволений своєю грою в перші пару хвилин, тому що сильно нервував. Але потім я відчув підтримку своїх товаришів за командою, які справді допомогли мені зосередитись на грі. Вони зробили все можливе, щоб допомогти мені. Вони надавали величезну підтримку всіма можливими способами до і під час гри, і це мотивувало мене робити все можливе та грати ще краще. Фанати були неймовірні. Вперше в житті мені довелося зазнати такої підтримки", сказав Миколенко.
- Нагадаємо, 1 січня було оголошено про перехід Віталія Миколенка із "Динамо" до "Евертона".
- 8 січня Віталій Миколенко дебютував за "Евертон" та допоміг йому перемогти "Халл Сіті" у 1/32 фіналу Кубка Англії.
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