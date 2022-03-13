"Вимовляються слова, негідні Христових слуг". Анджей Дуда просить Папу Римського напоумити РПЦ
Президент Республіки Польща Анджей Дуда у неділю, 13 березня 2022 року, звернувся з відкритим листом до очільника католицької церкви Папи Франциска
Текст документу розміщено на офіційному сайті польського президента, розповідає Еспресо.TV.
У ньому Дуда просить понтифіка вплинути на керівництво Російської православної церкви (РПЦ), аби та припинила підтримувати вторгнення до України.
Читайте також: Собор РПЦ в Амстердамі засудив напад на Україну й вийшов з підпорядкування Москві
"Вторгнення Росії в Україну є брутальним порушенням міжнародного права та принципів мирного співіснування між народами. При цьому я із занепокоєнням відзначаю підтримку війни з боку провідників Російської православної Церкви, устами яких вимовляються слова, негідні Христових слуг", - зазначає Дуда.
"Увесь християнський світ має рішуче протистояти їм", - вважає Анджей Дуда.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе