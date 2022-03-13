"Вимовляються слова, негідні Христових слуг". Анджей Дуда просить Папу Римського напоумити РПЦ

Текст документу розміщено на офіційному сайті польського президента, розповідає Еспресо.TV.



У ньому Дуда просить понтифіка вплинути на керівництво Російської православної церкви (РПЦ), аби та припинила підтримувати вторгнення до України.



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"Вторгнення Росії в Україну є брутальним порушенням міжнародного права та принципів мирного співіснування між народами. При цьому я із занепокоєнням відзначаю підтримку війни з боку провідників Російської православної Церкви, устами яких вимовляються слова, негідні Христових слуг", - зазначає Дуда.



"Увесь християнський світ має рішуче протистояти їм", - вважає Анджей Дуда.





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