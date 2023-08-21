"Не хочу чути жарти про шашлики в Криму": Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт
Український режисер Олег Сенцов, який нині перебуває на передовій, гнівно висловився про чоловіків, які не йдуть захищати країну зі зброєю в руках
Про це йдеться у його дописі у Facebook.
"Мию свій бронік від бруду та крові. Нас відвели на коротке відновлення, але скоро знову вперед-вперед... Не можу дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в штатці свого підрозділу. Не хочу чути жарти про мелітопольську черешню та шашлики в Криму", - написав він.
Він висловив упевненість, що ЗСУ неодмінно звільнять тимчасово окупований Крим.
"Питання тільки, скільки це займе часу. Питання, скільки ще друзів перетворяться на чорно-білі фотографії. Питання, коли почне воювати вся країна, а не її частка", - написав Сенцов.
- 8 липня під час контрнаступу Сенцов отримав контузію, а пізніше того ж місяця потрапив під артобстріл і дістав поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.96Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе