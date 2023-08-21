"Не хочу чути жарти про шашлики в Криму": Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт

Про це йдеться у його дописі у Facebook.

"Мию свій бронік від бруду та крові. Нас відвели на коротке відновлення, але скоро знову вперед-вперед... Не можу дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в штатці свого підрозділу. Не хочу чути жарти про мелітопольську черешню та шашлики в Криму", - написав він.

Він висловив упевненість, що ЗСУ неодмінно звільнять тимчасово окупований Крим.

"Питання тільки, скільки це займе часу. Питання, скільки ще друзів перетворяться на чорно-білі фотографії. Питання, коли почне воювати вся країна, а не її частка", - написав Сенцов.