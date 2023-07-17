"Bradley урятував нам життя": режисер Олег Сенцов потрапив під артобстріл
Відомий український режисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов потрапив під артилерійський обстріл на фронті й дістав поранення
Про це він повідомив у Facebook.
"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Bradley знов урятував нам життя", - написав Сенцов.
Він уточнив, що внаслідок обстрілу дістали поранення троє бійців, в основному через уламки.
"З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди", - розповів Сенцов про свій стан.
"В інших хлопців теж усе добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!" - додав режисер.
Також він опублікував фото, на якому видно поранення обличчя.
- 8 липня під час контрнаступу Сенцов отримав контузію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.85Продаж 41.86
- Актуальне
- Важливе