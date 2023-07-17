"Bradley урятував нам життя": режисер Олег Сенцов потрапив під артобстріл

Про це він повідомив у Facebook.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Bradley знов урятував нам життя", - написав Сенцов.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу дістали поранення троє бійців, в основному через уламки.

"З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди", - розповів Сенцов про свій стан.

"В інших хлопців теж усе добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!" - додав режисер.

Також він опублікував фото, на якому видно поранення обличчя.