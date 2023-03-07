"Не хватит у них на то мышиной натуры..."
Чи помер хоча б один росіянин в оточенні чи так, на полі бою, підірвавши себе гранатою, зі словами: "Слава Росії"?
"Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!".
Ці слова Тараса Бульби — вічна і найкраща характеристика української козацької натури. Козацького духу.
Вбитий підло і жорстоко український воїн, узятий росіянами в полон, своїми останніми словами "Слава Україні" показав і ворогові й світові, що то є бути українцем, і що то є бути російським ницим щуром.
Ганьба російської армії безмежна. Від вбивства цивільних, мародерств, зґвалтувань і сцикливих звернень до Путіна з проханням про порятунок, до розстрілів військовополонених.
Чи помер хоча б один росіянин в оточенні чи так, на полі бою, підірвавши себе гранатою, зі словами: "Слава Росії"? Ні. Я такого відео не бачив. Та й ніхто, напевно, не бачив. Бо Росія безславна. Як і її військо
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Чи помер хоча б один росіянин в оточенні чи так, на полі бою, підірвавши себе гранатою, зі словами: "Слава Росії"? Ні. Я такого відео не бачив. Та й ніхто, напевно, не бачив. Бо Росія безславна. Як і її військо.
Страшна смерть. Але гідна смерть воїна, який не просив і не принижувався.
За все має бути помста. І вона буде. Але якщо вже на те пішло, щоб помирати, то нікому з них не доведеться так помирати. Не стане на те щурячої натури їх. І я щиро вірю, що загиблому воїну дадуть звання Героя України. Залишатися героєм перед розстрілом — це те, що залишається у віках. І те, що пише історію. Історію нашої кривавої перемоги.
Після цього відео, я сподіваюсь, усі українці, кажучи: "Слава Україні", казатимуть це не так, як раніше.
Про автора. Василь Зима, журналіст, телеведучий
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