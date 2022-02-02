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МОН оголосило новий конкурс на посаду президента Могилянки, переможець виборів Квіт планує звернутися до суду

2 лютого, 2022 середа
18:25
Суспільство Сергій Квіт

Колишній міністр освіти України Сергій Квіт, який переміг на виборах президента Києво-Могилянської академії, заявив, що Міністерство освіти й науки не має права не визнати результати цих виборів і повинне підписати з ним контракт, водночас МОН оголосило про новий конкурс на посаду

Про це повідомляє пресслужба МОНу.

"За результатами засідання експертно-кадрової комісії МОН встановлено порушення законодавства України та Статуту університету в процесі проведення виборів НаУКМА та рекомендовано оголосити конкурс на зайняття посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що брати участь у конкурсі можуть громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подачі заяв - два місяці з дня опублікування оголошення.

Водночас у коментарі "Радіо Свобода" Сергій Квіт сказав, що усі причетні визнали результати виборів, і відомство не може не зробити цього.

"В нас є оргкомітет виборів, виборча комісія Києво-Могилянської академії, в нас всі наші організації - ми їх називаємо внутрішні стейкхолдери - також найближчі зовнішні стейкхолдери, це і виборча комісія, наприклад, і профспілка, і Вчена рада, і наглядова рада, всі студентські організації - всі визнали результати виборів. Результати виборів визнали кандидати, тобто я і Оксана Гуменна. Визнали всі, нема таких, хто не визнав би. Тому в міністерства немає такого права - не визнавати", - сказав Квіт.

На його думку, заява міністра освіти Сергія Шкарлета має "публіцистичний характер" і показує, що міністр не хоче підписувати із ним контракт як із переможцем виборів. Квіт зазначив, що відмова від контракту означатиме перевищення повноважень з боку МОН.

"Зі свого боку, як кандидат, я можу звертатися до суду, якщо зі мною не буде підписуватися контракт. Але про такий перебіг подій я поки не поінформований, про непідписання контракту офіційно", - наголосив він.

Квіт додав, що спільнота Могилянки обурена ситуацією, і події навколо обрання президента академії можуть розгорнутися до такого масштабу, що це буде на виду у всього суспільства.

"Тому що зараз йдеться, наприклад, про створення страйкового комітету всередині університету", - додав Квіт.

Він також зауважив, що ймовірність повторних виборів президента Могилянки залежатиме від розвитку подій. Однак зараз варто захищати волевиявлення громади академії.

"Якщо вже відбулося волевиявлення могилянської громади, то я повинен також долучатися до того, щоб відстоювати це волевиявлення. Плюс, звичайно, формально, оскільки я є суб'єктом виборів, то це також зачіпає й мої інтереси. Якщо будуть оголошені наступні вибори, перше, що я буду робити - я буду звертатися до суду, звичайно… Тут важко просто передбачити, що може бути у відповідь, яка може бути реакція суду, наскільки вона буде оперативною, тобто зараз важко сказати. Але я маю цей намір бути президентом, і університет мене підтримує", - наголосив Квіт.
 


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