"Не маємо права втратити підтримку США". Шабунін та Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією
Керівниця Голосу Америки у Східній Європі Мирослава Гонгадзе прокоментувала сьогоднішню відозву МЗС України з осудом звернення конгресвумен Вікторії Спартц щодо можливих зв’язків керівника Офісу президента Андрія Єрмака з Росією
Про це Гонгадзе сказала "Радіо НВ".
"Я б не поспішала говорити про зменшення (військової - ред.) допомоги (від США Україні - ред.), але те, що це б налаштувало певну частину, особливо консервативного крила, проти української влади — такий сценарій можливий. І саме тому потрібно дуже уважно і обережно ставитися до таких заяв. Ми не маємо права втратити, по-перше, двопартійну підтримку в Конгресі США, а по-друге, Україна не має права втратити міжнародну європейсько-американську коаліцію підтримки України", — зазначила Мирослава Гонгадзе.
На думку ж голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, зараз навіть не в Україні, а в США розгортається наратив, який ставить під питання зв’язки українських топ-посадовців з росіянами.
За словами Шабуніна, подібне уявлення спирається на реальні факти.
"Фактом є, що Офіс президента блокує призначення керівника САП. Про це є в листі (Спартц - ред.). Фактом є те, що людина, яка керує правоохоронною системою України через ОП (Олег Татаров - ред.), мала прямі зв’язки з росіянами через Януковича і Захарченка. Тобто є факти, які толерує українська влада, тримаючи на посаді цю людину", — зазначив Шабунін.
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