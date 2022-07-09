Про це Гонгадзе сказала "Радіо НВ".

"Я б не поспішала говорити про зменшення (військової - ред.) допомоги (від США Україні - ред.), але те, що це б налаштувало певну частину, особливо консервативного крила, проти української влади — такий сценарій можливий. І саме тому потрібно дуже уважно і обережно ставитися до таких заяв. Ми не маємо права втратити, по-перше, двопартійну підтримку в Конгресі США, а по-друге, Україна не має права втратити міжнародну європейсько-американську коаліцію підтримки України", — зазначила Мирослава Гонгадзе.

На думку ж голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, зараз навіть не в Україні, а в США розгортається наратив, який ставить під питання зв’язки українських топ-посадовців з росіянами.

За словами Шабуніна, подібне уявлення спирається на реальні факти.

"Фактом є, що Офіс президента блокує призначення керівника САП. Про це є в листі (Спартц - ред.). Фактом є те, що людина, яка керує правоохоронною системою України через ОП (Олег Татаров - ред.), мала прямі зв’язки з росіянами через Януковича і Захарченка. Тобто є факти, які толерує українська влада, тримаючи на посаді цю людину", — зазначив Шабунін.

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