Не може бути компромісів, пов'язаних з територіальною цілісністю України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість відмови від частини території у рамках компромісів з РФ
Про це він сказав у ефірі CNN.
Президент відповів на запитання щодо можливості відмови від ОРДЛО та Криму: "Чи є компроміси, до яких Україна не може бути готова як незалежна держава?"
"Не може бути ніяких компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, він не зустрічав російських солдатів букетом квітів, він зустрічав їх зі зброєю в руках", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що Москва "не може насильно отримати прихильність громадян іншої країни".
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