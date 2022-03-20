Не може бути компромісів, пов'язаних з територіальною цілісністю України, - Зеленський

Про це він сказав у ефірі CNN.

Президент відповів на запитання щодо можливості відмови від ОРДЛО та Криму: "Чи є компроміси, до яких Україна не може бути готова як незалежна держава?"

"Не може бути ніяких компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, він не зустрічав російських солдатів букетом квітів, він зустрічав їх зі зброєю в руках", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Москва "не може насильно отримати прихильність громадян іншої країни".