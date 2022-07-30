"Не може бути повернення до відносин з воєнними злочинцями", - прем'єрка Естонії

Про це вона написала у власному твіттері.

"І знову ми стаємо свідками жорстоких і жахливих злочинів, скоєних Росією. Масове вбивство в Оленівці українських військовополонених відтворює найтемніші сторінки історії. Воєнні злочини не повинні залишатися безкарними, як не може бути повернення до відносин із воєнними злочинцями" - заявила Каллас.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

Дії окупантів вже засудили високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель та амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, яка заявила, що масове вбивство українських військовополонених в Оленівці потребує розслідування.

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