"Не може бути рішення про Україну без України": глава МЗС Австрії про умови миру з РФ
Примус України до миру з Росією шляхом територіальних поступок є неприпустимим – вона має сама визначати, коли та за яких умов буде мир з РФ, яка напала на неї
Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю австрійській газеті Der Standard.
"Я дуже сподіваюся, що знову виникне ситуація, в якій буде місце для дипломатії. Але поки що ми ще не в такій ситуації. Росія шукає рішення на полі бою, і було б дуже небезпечно говорити, що Україна повинна поступитися заради миру і віддати певні частини своєї території. Для мене абсолютно зрозуміло: не може бути рішення щодо України без України", - заявив він.
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Окрім цього, він також повторив свій заклик до необхідності відокремлення російського населення від кремлівського режиму та важливості збереження "каналу діалогу" з російським агресором.
"Нехай не буде жодних сумнівів: ми підтримуємо Україну без жодних "якщо" чи "але" в її боротьбі за відновлення територіального суверенітету і цілісності. Росія грубо порушує всі основні принципи Статуту ООН. Але ми не повинні обривати ні один міст, ні один канал діалогу. І коли прийде час, нам потрібні будуть майданчики для переговорів, такі як Організація з безпеки та співробітництва в Європі", - сказав Шалленберг.
- 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що мирні перемовини не можуть вестися без участі Києва, а союзники вже обговорюють з Україною гарантії безпеки, які вона отримає після завершення агресії РФ.
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